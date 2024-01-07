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Директор Наполи высказался на тему будущего Маццарри в клубе после очередной неудачи

В Неаполе продолжают доверять наставнику.
Сегодня, 19:37
Вальтер Маццарри / Getty Images
Вальтер Маццарри / Getty Images

Наполи умудрился на выезде разгромно проиграть Торино со счетом 0:3 в рамках 19-го тура Серии А.

Вальтер Маццарри, который недавно сменил Руди Гарсию на посту главного тренера партенопейцев, никак не может исправить положение дел в Неаполе.

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Но несмотря на то, что команда проиграла три из последних четырех игр, спортивный директор Мауро Мелузо выразил поддержку тренеру, заявив, что клуб продолжает ему доверять.

"Мы верим в Вальтера Маццарри. Он на 100% в наших планах и мы не раздумываем насчет того, чтобы уволить его", - цитирует директора Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Наполи пытается перехватить у Тоттенхэма защитника Дженоа и сборной Румынии Раду Дрэгушина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Вальтер Маццарри

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