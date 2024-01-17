Стало известно, сыграет ли Яремчук против Сельты в Кубке Испании

Украинец не играл в Ла Лиге из-за проблем со здоровьем.

В среду, 17 января, Валенсия примет Сельту в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Главный тренер Валенсии Рубен Бараха рассказал, сыграет ли украинский форвард Роман Яремчук.

"Как чувствует себя Яремчук? Ему уже гораздо лучше, он полностью завершил тренировку с командой. Роман может сыграть против Сельты.

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Что касается ротаций, то здесь вопрос не в том, делать ротацию или нет, а в том, чтобы выставить наиболее конкурентоспособную команду для того типа игры, который мы планируем, и попытаться сделать все правильно, чтобы иметь больше шансов на победу", - приводит слова тренера Marca.

В прошлом туре Ла Лиги против Кадиса Яремчук не играл из-за болезни.

Матч Валенсия - Сельта начнется в 21:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в сферу интересов Баварии.

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