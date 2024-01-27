Челси хочет почти 100 миллионов за игрока, у которого осталось 1,5 года по контракту

Полузащитник Челси Конор Галлахер вновь стал трансферной целью Тоттенхэма.

По информации Football Insider, "шпоры" хотят провернуть трансфер 23-летнего хавбека после того, как не удалось подписать Калвина Филлипса, ушедшего в аренду в Вест Хэм.

Однако главным препятствием станет сумма, которую "синие" запросят за своего игрока. Согласно источнику, Челси хочет получить 80 миллионов фунтов за Галлахера, у которого осталось всего полтора года по контракту.

В нынешнем сезоне Конор Галлахер принял участие в 28 матчах Челси во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами, пятью желтыми карточками и одним удалением.

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Напомним, что Челси с Конором Галлахером в составе не смог обыграть Астон Виллу в рамках 1/16 финала кубка Англии, что привело к будущей переигровке, но уже на стадионе вилланов.

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