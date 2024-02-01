Счастливый отец: Цыганков показал милые фотографии с семейной прогулки
Футболист воспользовался временем между матчами в Испании.
Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков опубликовал новый пост в Instagram.
Футболист показал кадры того, как он вместе с супругой Романой и сыном Леоном отдохнули.
Читай также: Милота зашкаливает: супруга Довбика показала трогательное видео того, как Артем играется с дочерью
Семья совершила прогулку, а затем отдохнула в заведении.
Ранее жена Судакова поделилась фото с отдыха в ОАЭ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!