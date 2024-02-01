Счастливый отец: Цыганков показал милые фотографии с семейной прогулки

Футболист воспользовался временем между матчами в Испании.

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков опубликовал новый пост в Instagram.

Футболист показал кадры того, как он вместе с супругой Романой и сыном Леоном отдохнули.

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Семья совершила прогулку, а затем отдохнула в заведении.

Ранее жена Судакова поделилась фото с отдыха в ОАЭ.

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