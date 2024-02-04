Жирона - Реал Сосьедад 0:0: обзор матча и результат игры 03.02.2024

В субботу, 3 февраля, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи прошел матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились команды из первой шестерки: Жирона принимала Реал Сосьедад.

В заявку на эту игру не попал Артем Довбик. Испанская пресса заявила, что у форварда Жироны серьезные проблемы с коленом, из-за которых он может пропустить вторую часть сезона и ЧЕ-2024. Однако сам украинец опроверг эту информацию (хотя проблемы с коленом у него все же есть).

Встреча началась с того, что баски, у которых и так огромные проблемы с количеством доступных игроков, потеряли из-за травмы Альваро Одриосолу уже на четвертой минуте.

Забегая наперед, стоит отметить, что это не единственная потеря для Иманоля Альгуасиля, так как на старте второго тайма травму получил еще и Шералдо Беккер.

На 24-й минуте каталонцы сумели завершить стартовый навал на ворота гостей результативным ударом в исполнении Янхеля Эрреры, однако при помощи VAR судья отменил взятие ворот из-за офсайда у Савио.

Источник: Getty Images

Вскоре нашелся повод для радости уже у Сосьедада, однако в этот раз игроки радовались еще меньше, потому что арбитр сразу сообщил об очередном офсайде.

К сожалению, это был поединок, в котором был большой упор на тактику. И обе команды сумели нивелировать сильные стороны друг друга. А Виктор Цыганков за 80 минут, которые он получил от главного тренера, не сумел повлиять на итоговый результат.

На итог встречи повлиять не смог вообще никто, а потому болельщики ушли со стадиона, так и не увидев голы, которые были бы засчитаны.

Жирона сделала большой подарок Реалу, который продолжает возглавлять таблицу, опережая каталонцев на одно очко, имея при этом на один сыгранный матч меньше. Реал Сосьедад же остался шестым с 37-ю баллами.

Читай также: Барселона в меньшинстве уверенно одолела Алавес

Статистика матча Жирона - Реал Сосьедад 23-го тура Ла Лиги

Жирона - Реал Сосьедад 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0,40 - 0,53

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 8 - 19

Жирона: Гассанига - Коуту, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Эррера, А. Гарсия (Ромеро, 80), Цыганков (Валери, 80), Мартин (Торре, 70), Савио - Порту (Стуани, 70).

Реал Сосьедад: Ремиро - Одриосола (Арамбуру, 4), Субельдия, Пачеко, Галан - Беккер (Барренечеа, 52), Туррьентес (Мерино, 52), Субименди, Оярсабаль - Силва (Садик, 87), Мендес (Оласагасти, 87).

Предупреждения: Эррера, Блинд - Туррьентес, Мендес, Субименди.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!