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Бывший хавбек Манчестер Юнайтед и сборной Англии перебрался в Южную Корею

Джесси Лингард начинает новый этап своей карьеры в новой стране и новой культуре.
Сегодня, 16:04
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

Джесси Лингард воспользовался советом Пола Скоулза и все же нашел себе новую команду.

Как сообщает Sky Sports, 31-летний англичанин подписал двухлетний контракт с южнокеорейским Сеулом. Соглашение предусматривает возможность продления на еще один год.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии еще прошлым летом получил статус свободного агента, когда завершился его контракт с Ноттингем Форест.

По информации источника, у футболиста были предложения из Саудовской Аравии и Турции, однако он принял предложение из Южной Кореи.

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Ранее стало известно, что сэр Джим Рэтклифф намерен построить для Манчестер Юнайтед новый стадион, который сможет соперничать с главной ареной страны - Уэмбли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед сборная Англии Джесси Лингард

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