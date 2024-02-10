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Бензема высказался о выступлениях в Саудовской Аравии

Француз верит в развитие чемпионата.
Сегодня, 10:24
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема поделился мнением о выступлениях в Саудовской Аравии.

"Если бы я искал похвалы, я бы не был там, где я сегодня. Ключ к успеху – постоянный упорный труд, никакого секрета нет.

Для многих людей девятый номер на спине означает, что я должен забивать пятьдесят голов за сезон, но для меня это означает, что я являюсь одним из одиннадцати игроков, и я должен делать все возможное, чтобы помочь команда забивать и побеждать не только голами, а также и передачами, движением, жестами.

Пребывание в Саудовской Аравии – это новый вызов, который мне нравится – это долгосрочный проект, находящийся в мусульманской стране. Я здесь не только футболист, я также посол".

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"Я здесь, чтобы привлечь отличных европейских игроков в ближайшее время, даже если в саудовской лиге уже играют классные футболисты. Наша задача состоит в том, чтобы поднять чемпионат до уровня европейских лиг.

Время покажет, что произойдет дальше, но это я буду выбирать, когда закончится моя карьера. В конце концов, я хотел бы, чтобы меня помнили как человека, который начинал с низов и прошел путь к вершине самостоятельно при всех препятствиях, с которыми я столкнулся. Это то, чем я действительно горжусь", – сказал Бензема в интервью GQ.

В текущем сезоне на счету 36-летнего француза девять голов и пять ассистов в 15-ти матчах местного чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Аль-Иттихад

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