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Яремчук - худший игрок Валенсии в матче против Севильи по версии SofaScore

Украинец провел неудачный поединок.
Сегодня, 00:29
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Испании ]Валенсия разошлась миром с Севильей.

По итогам матча WhoScored и SofaScore выставили свои оценки. Первый статистический портал поставил украинскому форварду Роману Яремчуку оценку в 6.2, хуже только у его партнера по атаке в лице Уго Дуро.

Sofascore тоже не пожалел Романа и поставил ему 6.1, что является самым низким результатом в его команде.

Напомним, что вчера, 17 февраля, свой матч также провел Илья Забарный, который также был одним из худших в своей команде .Андалусийцы выстрадали ничью.

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