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Хейлунд: В эпизоде со вторым голом я все так и задумал, 100%

Нападающий очень уверен в себе.
Сегодня, 21:27
Момент второго гола / Getty Images
Момент второго гола / Getty Images

Расмус Хейлунд прокомментировал свой дубль в ворота Лутона.

Напомним, что именно два гола датского нападающего помогли МЮ одержать победу на Кенилуорт Роуд.

Второй гол в ворота Лутона оказался довольно спорным, мяч после удара Гарначо попал в Хейлунда, а уже от него отскочил в ворота. Выглядело отчасти, как случайность, но форвард заявил, что он так и планировал.

"Перед первым голом я думал, что что-то может произойти. У меня высокая скорость, поэтому я подстроился под удар левой и смог забить. После касания у меня была некоторая неуверенность, но в итоге получился отличный  гол.

В эпизоде со вторым голом я все так и задумал, 100%. Я развернул корпус, и мяч попал в ворота. Честно говоря, я был удивлен. Сейчас я очень уверен в себе.

Я никогда в себе не сомневался, но, конечно, когда ты не забиваешь, то можешь быть несколько подавлен. Я знал, что это всего лишь вопрос времени. Я изучал игру своих товарищей по команде и знал их позиции. Я всегда стараюсь делать все, что в моих силах. Три очка – это самое важное. Я все время хочу забивать, но я всегда буду бороться", - приводит слова нападающего BBC.

Ранее также сообщалось, что Хейлунд также установил рекорд АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Расмус Хойлунд

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