Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

В рамках 26-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле принимает Райо Вальекано.

На старте второго тайма каталонцы открыли счет в матче. Украинский вингер Виктор Цыганков воспользовался пасом Гутьерреса и забил.

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В текущем сезоне Цыганков провел 21 матч в Ла Лиги, в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи.

Напомним, в прошлом туре гол Цыганкова не помог Жироне избежать поражения от Атлетика.

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