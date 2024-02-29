"Голы очень важны": Мудрик оценил победу Челси над Лидсом в Кубке Англии

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик прокомментировал победу над Лидсом (3:2) в 1/8 финала Кубка Англии.

По словам украинца, он рад, что забил гол, однако важнее, чтобы команда побеждала.

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"Эмоции очень положительные после матча, особенно потому, что мы победили, и я помог своей команде забитым мячом. Каждая победа помогает команде прибавлять, и особенно эта победа, потому что мы двигаемся вперед в этом турнире и пытаемся попасть еще в один финал.

Для нас очень важно было выиграть, потому что все были разочарованы прошлой игрой. Мы должны продолжать, мы не можем позволить себе грустить. Мы должны выиграть следующую игру, а потом еще и еще.

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Когда ты забиваешь – это повышает твою уверенность. Голы помогают каждому игроку расти и становиться все лучше", - отметил Мудрик.

Отметим, что украинец объяснил свое празднование гола в матче Кубка Англии.

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