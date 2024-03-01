Основной нападающий Тоттенхэма выбыл на несколько недель

Ришарлисон угодил в лазарет с травмой колена.

Тренерский штаб Тоттенхэма в ближайшее время не сможет рассчитывать на основного нападающего команды Ришарлисона.

Как сообщает официальный сайт "шпор", 26-летний футболист выбыл из строя из-за травмы колена.

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На восстановление бразильскому форварду потребуется две-три недели.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ришарлисон провел за Тоттенхэм во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм решил рискнуть насчет трансфера своего ключевого игрока.

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