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Яремчук обыграл Лунина и забил Реалу после грубой ошибки

Форвард "летучих мышей" выиграл у вратаря "сливочных" первую очную украинскую дуэль вечера.
Сегодня, 22:49
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

На Месталье в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги сошлись Валенсия и Реал.

Роман Яремчук и Андрей Лунин вышли в стартовых составах своих команд. И их первая очная дуэль завершилась победой форварда.

На 30-й минуте Дани Карвахаль допустил грубейшую ошибку, отдав неточную передачу назад. Мяч перехватил Яремчук, который первым касанием обыграл Лунина, а вторым поразил уже пустые ворота "королевского клуба".

Видео гола Романа Яремчука:

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Для Романа Яремчука это взятие ворот стало четвертым в составе Валенсии в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что это произошло уже при счете 1:0 в пользу команды Рубена Барахи - за несколько минут до этого Уго Дуро ударом головой переиграл Лунина, выведя свою команду вперед.

Ранее стало известно, что игрок Реала настроен сменить футбольное гражданство в пользу своей исторической родины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Роман Яремчук

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