Фиорентина - Аталанта 1:0: обзор матча и результат игры 03.04.2024

Флорентийская команда выиграла первый матч полуфинального противостояния с Аталантой.

В среду, 3 апреля, Фиорентина принимала на своем поле Аталанту в рамках полуфинала Кубка Италии.

"Фиалки" обеспечили себе минимальной преимущество перед повторным поединком, одержав победу со счетом 1:0.

Решающим в первой игре стал шедевральный гол от Роландо Мандрагоры. Полузащитник флорентийской команды на 31-й минуте зарядил с дальней дистанции, а мяч по эффектной траектории рикошетом от стойки ворот залетел в левую девятку.

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Ответный матч состоится на поле Аталанты 24 апреля.

Статистика матча Фиорентина - Аталанта 1/2 финала Кубка Италии

Фиорентина - Аталанта 1:0

Гол: Мандрагора, 31

Ожидаемые голы (xG): 1.17 - 0.39

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 20 - 10

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 9 - 3

Фолы: 11 - 21

Атаки: 109 - 92

Фиорентина: Терраччано, Кайоде, Миленкович, Раньери, Паризи, Мандрагора, Бонавентура, Гонсалес, Бельтран (Артур, 78), Куаме, Белотти (Иконе, 85)

Аталанта: Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Холм (Хатебур, 88), Де Роон, Пашалич (Эдерсон, 46), Руджери (Баккер, 60), Копмейнерс, Миранчук (Скамакка, 46), Лукман (Туре, 78)

Предупреждения: Мандрагора, Куаме - Миранчук, Де Роон, Скамакка.

Источник видео: MEGOGO

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