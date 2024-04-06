iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома - Лацио 1:0: обзор матча и результат игры 06.04.2024

Победителя принципиального противостояния определил один забитый мяч.
Сегодня, 20:58
Рома победила Лацио / Getty Images
Рома победила Лацио / Getty Images

В субботу, 6 апреля, в рамках 31-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби, в котором Рома в статусе номинального хозяина поля принимала Лацио.

Подопечные Даниэле Де Росси вышли победителями из принципиального противостояния, обыграв соперника с минимальным перевесом 1:0.

Решающим в поединке стал гол Джанлуки Манчини под конец первого тайма. На 42-й минуте итальянский защитник головой вколотил мяч в ворота после подачи с углового от Пауло Дибалы.

Источник: Getty Images

Во второй половине встречи Лацио мог отыграться, но забитый мяч Даичи Камады был отменен из-за офсайда.

Этой победой "волки" прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в очных противостояниях с "орлами" и впервые за пять поединков забили в дерби.

Читай также: Милан в большинстве легко разгромил Лечче

После этого матча "джаллоросси" занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков. "Бьянкочелести" идут седьмыми, имея в своем активе 46 баллов. 

Статистика матча Рома - Лацио 31-го тура чемпионата Италии

Рома - Лацио 1:0

Гол: Манчини, 42

Ожидаемые голы (xG): 0.41 - 0.48
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 3 - 1
Угловые: 3 - 6
Фолы: 14 - 15
Атаки: 91 - 124

Рома: Свилар - Льоренте, Манчини, Челик, Анхелиньо (Смоллинг, 80) - Кристанте, Паредес (Бове, 81), Лоренцо Пеллегрини - Дибала (Абрахам, 79), Лукаку, Эль-Шаарави (Спинаццола, 70)

Лацио: Мандас - Казале, Романьоли (Патрик, 46), Гила Фуэнтес - Марушич (Лука Пеллегрини, 90+3), Гендузи, Весино (Луис Альберто, 70), Андерсон - Исаксен (Педро, 46) - Иммобиле (Кастельянос, 46)

Предупреждения: Манчини, 55, Челик, 68, Паредес, 80, Лоренцо Пеллегрини, 90+2, Лукаку, 90+5 - Весино, 21, Педро, 73, Кастельянос, 76.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома лацио чемпионат Италии Серия А

Статьи по теме

Милан в большинстве легко разгромил Лечче Милан в большинстве легко разгромил Лечче
Ювентус уверенно разбил Лацио в первом полуфинале Кубка Италии Ювентус уверенно разбил Лацио в первом полуфинале Кубка Италии
Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024: Догнать Интер практически нереально Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024: Догнать Интер практически нереально
Форвард Арсенала высказался о хейте к себе Форвард Арсенала высказался о хейте к себе
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа23:34
Форвард Арсенала высказался о хейте к себе
Европа22:59
Гвардиола - о подготовке к Реалу: Нет времени, чтобы смотреть их матчи
Европа22:37
Арсенал повторил клубный рекорд почти 20-летней давности
Бокс22:35
Промоутер Фьюри развеял предположения о скором бое с Джошуа
Европа21:59
Гвардиола отреагировал на историческое достижение де Брюйне
Европа21:56
Штутгарт нанес в гостях поражение Боруссии Дортмунд
Европа21:41
Арсенал ожидаемо победил Брайтон и временно возглавил таблицу АПЛ
Игровые21:27
Александр Свищев назвал лидеров Суперлиги по водному поло сезона-2023/2024
Европа20:58
Рома взяла верх над Лацио в дерби
Европа20:52
Кейн установил очередной рекорд Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK