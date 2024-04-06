Рома - Лацио 1:0: обзор матча и результат игры 06.04.2024

В субботу, 6 апреля, в рамках 31-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби, в котором Рома в статусе номинального хозяина поля принимала Лацио.

Подопечные Даниэле Де Росси вышли победителями из принципиального противостояния, обыграв соперника с минимальным перевесом 1:0.

Решающим в поединке стал гол Джанлуки Манчини под конец первого тайма. На 42-й минуте итальянский защитник головой вколотил мяч в ворота после подачи с углового от Пауло Дибалы.

Источник: Getty Images

Во второй половине встречи Лацио мог отыграться, но забитый мяч Даичи Камады был отменен из-за офсайда.

Этой победой "волки" прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в очных противостояниях с "орлами" и впервые за пять поединков забили в дерби.

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После этого матча "джаллоросси" занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков. "Бьянкочелести" идут седьмыми, имея в своем активе 46 баллов.

Статистика матча Рома - Лацио 31-го тура чемпионата Италии

Рома - Лацио 1:0

Гол: Манчини, 42

Ожидаемые голы (xG): 0.41 - 0.48

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 3 - 6

Фолы: 14 - 15

Атаки: 91 - 124

Рома: Свилар - Льоренте, Манчини, Челик, Анхелиньо (Смоллинг, 80) - Кристанте, Паредес (Бове, 81), Лоренцо Пеллегрини - Дибала (Абрахам, 79), Лукаку, Эль-Шаарави (Спинаццола, 70)

Лацио: Мандас - Казале, Романьоли (Патрик, 46), Гила Фуэнтес - Марушич (Лука Пеллегрини, 90+3), Гендузи, Весино (Луис Альберто, 70), Андерсон - Исаксен (Педро, 46) - Иммобиле (Кастельянос, 46)

Предупреждения: Манчини, 55, Челик, 68, Паредес, 80, Лоренцо Пеллегрини, 90+2, Лукаку, 90+5 - Весино, 21, Педро, 73, Кастельянос, 76.

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