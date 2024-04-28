Наполи - Рома 2:2: обзор матча и результат игры 28.04.2024

В воскресенье, 28 апреля, Наполи принимал на своем поле Рому в рамках 34-го тура итальянской Серии А.

Партенопейцы в три раза превзошли своих оппонентов по ударам, но в итоге противостояние завершилось ничьей 2:2.

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Первый тайм остался без забитых мячей, а открыть счет в поединке удалось практически после часа игры. За фол Жуана Жезуса в собственной штрафной Рома заработала право на пенальти, который на 59-й минуте успешно реализовал Пауло Дибала. Но уже через пять минут Наполи исправил ситуацию, когда рикошет помешал Миле Свилару справиться с ударом Матиаса Оливеры.

Ближе к концу поединка команды еще раз обменялись голами. На 84-й минуте теперь уже неаполитанцы заработали пенальти после нарушения правил на Хвиче Кварацхелии, а Виктор Осимхен точно пробил с одиннадцатиметровой отметки. Тем не менее римлянам также удалось отыграться за две минуты до конца основного времени. После подачи углового Эван Ндика сбросил мяч на Тэмми Абрахама, который переправил его в ворота. Гол был подтвержден после консультации арбитра с VAR.

Рома на данный момент с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, а Наполи идет на восьмой строчке, имея в своем активе 50 баллов.

Статистика матча Наполи - Рома 34-го тура чемпионата Италии

Наполи - Рома 2:2

Голы: Оливера 64, Осимхен 84 (пен.) - Дибала 59 (пен.), Абрахам 88

Ожидаемые голы (xG): 3.80 - 1.75

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 27 - 9

Удары в створ: 9 - 4

Угловые: 9 - 2

Фолы: 11 - 5

Атаки: 100 - 67

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера - Замбо-Ангисса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 69) - Политано (Нгонге, 70), Осимхен, Кварацхелия (Распадори, 86)

Рома: Свилар - Кристенсен (Бальданци, 86), Манчини, Ндика, Спинаццола - Бове (Саншеш, 69), Кристанте, Пеллегрини - Дибала, Азмун (Абрахам, 69), Эль-Шаарави (Анхелиньо, 61)

Предупреждения: Ррахмани, 75, Замбо-Ангисса, 80.

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