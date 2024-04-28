iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи - Рома 2:2: обзор матча и результат игры 28.04.2024

Неаполитанцы и римляне выдали драматическое противостояние, в котором каждому приходилось отыгрываться.
Сегодня, 21:04
Наполи и Рома сыграли вничью / Getty Images
Наполи и Рома сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 28 апреля, Наполи принимал на своем поле Рому в рамках 34-го тура итальянской Серии А.

Партенопейцы в три раза превзошли своих оппонентов по ударам, но в итоге противостояние завершилось ничьей 2:2.

Читай также: Ювентус и Милан не определили сильнейшего в центральном матче тура

Первый тайм остался без забитых мячей, а открыть счет в поединке удалось практически после часа игры. За фол Жуана Жезуса в собственной штрафной Рома заработала право на пенальти, который на 59-й минуте успешно реализовал Пауло Дибала. Но уже через пять минут Наполи исправил ситуацию, когда рикошет помешал Миле Свилару справиться с ударом Матиаса Оливеры.

Ближе к концу поединка команды еще раз обменялись голами. На 84-й минуте теперь уже неаполитанцы заработали пенальти после нарушения правил на Хвиче Кварацхелии, а Виктор Осимхен точно пробил с одиннадцатиметровой отметки. Тем не менее римлянам также удалось отыграться за две минуты до конца основного времени. После подачи углового Эван Ндика сбросил мяч на Тэмми Абрахама, который переправил его в ворота. Гол был подтвержден после консультации арбитра с VAR.

Рома на данный момент с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, а Наполи идет на восьмой строчке, имея в своем активе 50 баллов.

Статистика матча Наполи - Рома 34-го тура чемпионата Италии

Наполи - Рома 2:2

Голы: Оливера 64, Осимхен 84 (пен.) - Дибала 59 (пен.), Абрахам 88

Ожидаемые голы (xG): 3.80 - 1.75
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 27 - 9
Удары в створ: 9 - 4
Угловые: 9 - 2
Фолы: 11 - 5
Атаки: 100 - 67

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера - Замбо-Ангисса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 69) - Политано (Нгонге, 70), Осимхен, Кварацхелия (Распадори, 86)

Рома: Свилар - Кристенсен (Бальданци, 86), Манчини, Ндика, Спинаццола - Бове (Саншеш, 69), Кристанте, Пеллегрини - Дибала, Азмун (Абрахам, 69), Эль-Шаарави (Анхелиньо, 61)

Предупреждения: Ррахмани, 75, Замбо-Ангисса, 80.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома наполи чемпионат Италии Серия А

Статьи по теме

Интер в большинстве уверенно обыграл Торино Интер в большинстве уверенно обыграл Торино
Наполи предложит одной из своих звезд новый контракт на улучшенных условиях Наполи предложит одной из своих звезд новый контракт на улучшенных условиях
Рома может выкупить форварда Байера Рома может выкупить форварда Байера
Ювентус и Милан не определили сильнейшего в центральном матче тура Ювентус и Милан не определили сильнейшего в центральном матче тура
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа22:06
ПСЖ стал чемпионом Франции благодаря поражению Монако от Лиона
Бокс21:58
Альварес назвал единственный бой, для которого готов подняться в весе
Европа21:31
Экс-защитник сборной Бразилии стал третьим самым возрастным автором гола в Лиге 1
Европа21:04
Наполи и Рома завершили матч результативной ничьей
Европа20:49
Вторые после Реала: Аутсайдер АПЛ установил интересное достижение в матчах против Гвардиолы
Украина20:45
УПЛ: нулевые ничьи Зари с Оболонью и Колоса с Александрией, Кривбасс разгромил Металлист 1925
Европа20:31
Ман Сити уверенно победил Ноттингем Форест
Украина20:30
Кривбасс одержал разгромную победу над Металлистом 1925
Украина19:51
Колос уволил Вишняка с должности главного тренера
Гимнастика19:44
Украинские гимнасты второй раз в истории стали чемпионами Европы в командном многоборье
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK