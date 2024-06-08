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"Лучше ошибаться сейчас": Довбик высказался о поражении от Польши

Нападающий сборной Украины поделился мыслями о спарринге с поляками перед Евро-2024.
Сегодня, 08:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал поражение в товарищеском матче с Польшей.

Лучший бомбардир чемпионата Испании стал автором единственного гола украинцев в проигранном накануне со счетом 1:3 спарринге.

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"Была тяжелая игра, сборная Польши очень хорошо играет на стандартах, поэтому нам нужно работать над этим аспектом. Мы разберем ошибки и подготовимся к следующему матчу лучше.

Мы хорошо контролировали мяч. Конечно, у нас были ошибки при стандартах. Но в целом, были хорошие эпизоды, выходили из-под прессинга. Этот матч можно занести в актив, хотя есть над чем работать.

Конечно, лучше ошибаться сейчас. Каждый игрок старается действовать на все сто процентов, никто не любит проигрывать. Проанализируем эту игру, подготовимся и будем выглядеть лучше в следующих матчах", - сказал Довбик после матча.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Украина (3:1).

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Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
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