"Лучше ошибаться сейчас": Довбик высказался о поражении от Польши

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал поражение в товарищеском матче с Польшей.

Лучший бомбардир чемпионата Испании стал автором единственного гола украинцев в проигранном накануне со счетом 1:3 спарринге.

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"Была тяжелая игра, сборная Польши очень хорошо играет на стандартах, поэтому нам нужно работать над этим аспектом. Мы разберем ошибки и подготовимся к следующему матчу лучше.

Мы хорошо контролировали мяч. Конечно, у нас были ошибки при стандартах. Но в целом, были хорошие эпизоды, выходили из-под прессинга. Этот матч можно занести в актив, хотя есть над чем работать.

Конечно, лучше ошибаться сейчас. Каждый игрок старается действовать на все сто процентов, никто не любит проигрывать. Проанализируем эту игру, подготовимся и будем выглядеть лучше в следующих матчах", - сказал Довбик после матча.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Украина (3:1).

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