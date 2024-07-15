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"Худшее, что у нас когда-либо было": фанаты Челси разочарованы новой домашней формой команды

Далеко не всем понравилось то, в чем "пенсионеры" будут играть в следующем сезоне.
Вчера, 23:39
Коул Палмер / ФК Челси
Коул Палмер / ФК Челси

Еще по ходу прошедшего сезона команды начали презентовать новые формы, в которых они будут выступать в кампании-2024/25.

Челси решил показать свой новый комплект домашней формы на следующий день после завершения чемпионата Европы-2024.

Форма от Nike была сделана без спонсоров и имеет "смелый новый дизайн", напоминающий нефтяное пятно.

Однако это "произведение искусства" понравилось далеко не всем поклонникам лондонского коллектива.

"Это худший комплект, который у нас когда-либо был", - написал в социальных сетях один фанат Челси.

Другой фанат "синих" повторил эту точку зрения, спросив: "Что это, черт возьми?! Худший комплект?".

Источник: Twitter

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Третий возмутился: "Мне нечего сказать, но это настолько плохо, что я даже не могу на это смотреть".

При этом все-таки нашлись и те, кому данная форма пришлась по вкусу.

"Искренне подумал, что на игроках это будет смотреться лучше", - отметил еще один фанат.

Источник: Twitter

"Я не знаю, кто что говорит, но этот комплект прекрасен. Я определенно куплю один для себя и несколько для своих подписчиков", — написал пятый болельщик.

Источник: Twitter

В последние дни у фанатов Челси было полно поводов для дискуссий. Прошлый раз их озадачила новая татуировка Михаила Мудрика, который допустил орфографическую ошибку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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