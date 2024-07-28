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Бывший защитник Арсенала дал совет Зинченко: "Футбол меняется"

Уильям Галлас считает, что Александр Зинченко больше не принесет пользы лондонскому Арсеналу.
Сегодня, 18:20
Уильям Галлас / Getty Images
Уильям Галлас / Getty Images

Легендарный французский защитник Уильям Галлас, который в период с 2006 по 2010 годы выступал в составе лондонского Арсенала, обратился к украинскому защитнику команды Александру Зинченко:

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"Да, я считаю, что футбол Арсенала двинулся дальше от того, что Зинченко предлагает им. Футбол - это постоянно развивающаяся игра, и сейчас она снова меняется в плане того, как ведущие команды пытаются защищаться.

В последние несколько лет мы видели, как команды просят своих левых и правых защитников выходить в полузащиту и строить игру сзади. Мы видели, как четверка защитников превращалась в тройку с мячом - роль защитника сильно изменилась, но теперь, кажется, внимание сосредоточено на том, чтобы делать то, для чего они там: очень хорошо защищаться и быть сильными. Есть движущийся тренд. к гораздо более крепкой четверке сзади. На это много причин, но в основном это состоит в том, чтобы быть сильнее соперника и ограничить количество шансов у своих ворот. Футбол меняется. Мы живем в период, созданный для настоящих защитников", - сказал Галлас в комментарии DAZN.

Напомним, в летнее трансферное окно часто ходят слухи о возможном уходе Александра Зинченко из Арсенала, но никакой конкретики по трансферу пока нет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал АПЛ Александр Зинченко Уильям Галлас

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