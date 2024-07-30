Артета рассыпался в комплиментах конкуренту Зинченко, которого только что подписали

Риккардо Калафиори будет конкурировать с Александром Зинченко за место в составе.

На днях лондонский Арсенал подписал итальянского защитника Риккардо Калафиори, который будет конкурентом Александра Зинченко в новом сезоне. Наставник лондонцев Микель Артета прокомментировал переезд итальянца в Лондон:

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"Риккардо - большая личность и характер. Он обладает навыками, которые сделают нас сильнее. Он показал большой прогресс в последних сезонах, выступая за Болонью и сборную Италии", - сказал Артета в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Калафиори перешел в Арсенал из Дженоа. Итальянец подписал контракт с лондонцами к лету 2029 года. Ходят слухи, что Александр Зинченко может покинуть лондонский Арсенал, но пока никакой конкретики нет.

Стоит отметить, что в новом сезоне английской Премьер-лиги лондонский Арсенал стартует матчем против Вулверхэмптона. Матч запланирован на 17 августа.

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