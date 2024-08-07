Варан признался, почему решил перейти в Комо: Фабрегас сыграл немаловажную роль

Итальянский ФК Комо только что квалифицировался в Серию А и сразу начал усиливать состав звездами мирового футбола. Одним из таких стал защитник сборной Франции Рафаэль Варан.

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Француз признался, что заставило его принять предложение новичка Серии А, вспомнив Сеска Фабрегаса, возглавляющего ныне Комо:

"То, что меня убедило – это общий проект. Это очень интересный проект, для меня это также возможность помочь клубу, достичь определенной цели, реализовать мои личные амбиции прийти сюда и попробовать новые вызовы".

Сеск сыграл важную роль в том, чтобы убедить меня, но этот новый вызов с новым чемпионатом, скажем так, содержал все элементы, чтобы убедить меня приехать сюда. Это была какая-то особая дискуссия, мы просто говорили с Фабрегасом о футболе. Мне очень понравилась его игровая философия, идеи, которые он предложил, у нас было много общих идей.

Прежде всего, что я должен сделать, что мы должны сделать как команда, - подготовиться физически. Мы тоже должны научиться играть вместе, потому что в команде много новых игроков. Однако нам также нужно разобраться, как подходить ко всем тактическим приемам, которые требует тренер. И, на мой взгляд, мы должны брать игру за игрой, смотреть, как мы начинаем чемпионат, и пытаться расти от матча к матчу", - цитирует Варана сайт Джанлуки Ди Марцио.

Комо в первом туре Серии А сыграет против туринского Ювентуса. Матч пройдет уже 19 августа.

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