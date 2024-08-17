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Бывший защитник Манчестер Юнайтед объявил о завершении карьеры

Спустя год без игровой практики Фил Джонс решил окончательно повесить бутсы на гвоздь.
Сегодня, 16:04
Фил Джонс / Getty Images
Фил Джонс / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Фил Джонс официально завершил карьеру.

Об этом 32-летний футболист объявил в интервью для BBC, сообщает журналист Саймон Стоун.

Напомним, что в мае 2023 году Джонс покинул Манчестер Юнайтед, в котором он провел 12 лет.

Следующий год он работал в системе "красных дьяволов", помогая тренеру команды U-18. Теперь Джонс планирует продолжить тренерскую карьеру.

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Фил Джонс - воспитанник Блэкберна, который летом 2011 года продал игрока в Манчестер Юнайтед за 19,3 миллиона евро.

Вместе с манкунианцами англичанин по разу выигрывал титул чемпиона АПЛ, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги, а также дважды - Суперкубок Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Фил Джонс

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