Бывший защитник Манчестер Юнайтед объявил о завершении карьеры

Спустя год без игровой практики Фил Джонс решил окончательно повесить бутсы на гвоздь.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Фил Джонс официально завершил карьеру.

Об этом 32-летний футболист объявил в интервью для BBC, сообщает журналист Саймон Стоун.

Напомним, что в мае 2023 году Джонс покинул Манчестер Юнайтед, в котором он провел 12 лет.

Следующий год он работал в системе "красных дьяволов", помогая тренеру команды U-18. Теперь Джонс планирует продолжить тренерскую карьеру.

Читай также: Зиркзе - 22-й игрок в истории Манчестер Юнайтед, который отметился голом в дебютном матче

Фил Джонс - воспитанник Блэкберна, который летом 2011 года продал игрока в Манчестер Юнайтед за 19,3 миллиона евро.

Вместе с манкунианцами англичанин по разу выигрывал титул чемпиона АПЛ, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги, а также дважды - Суперкубок Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!