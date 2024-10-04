У Рамоса появился неожиданный вариант продолжения карьеры
Ювентус активно ищет замену травмированому Бремеру.
Находящийся в статусе свободного агента звездный испанский защитник Серхио Рамос близок к переходу в туринский Ювентус. Об этом пишет Goal.com.
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По информации издания, туринцы активно ищут замену Бремеру, который выбыл из строя из-за травмы крестообразной связки в матче Лиги чемпионов.
Сообщается, что руководители итальянского гранда считают, что бывший капитан мадридского Реала сможет помочь команде Тьяго Мотты в нынешней ситуации.
Напомним, летом 2023 года Рамос стал игроком испанской Севильи, провел за нее в предыдущем сезоне 37 матчей во всех турнирах, забил 7 голов, совершил 1 ассист.
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