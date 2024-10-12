"Размажу Серию А": Балотелли удивил дерзким заявлением

Одиозный итальянский форвард Марио Балотелли дерзко ответил стримеру на Twitter, который заявил, что финский форвард Похянпало куда сильнее Марио.

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"Что ты несешь, бл**ь? Только потому, что я не играл в Серии А в последнее время? А то, что я сделал раньше, не считается? На**й тебя и Серию А.

Я обещаю, что размажу Серию А, когда подпишу контракт с клубом. Я размажу эту еб** в Серию А", - приводит слова Марио Football Italia.

Напомним, сейчас Балотелли находится в статусе свободного агента. Последним клубом итальянца был турецкий Адана Демирспор.

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