iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Размажу Серию А": Балотелли удивил дерзким заявлением

Итальянец не сдерживал эмоций.
Сегодня, 11:50
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Одиозный итальянский форвард Марио Балотелли дерзко ответил стримеру на Twitter, который заявил, что финский форвард Похянпало куда сильнее Марио.

Читай также: Балотелли может вернуться в Серию А

"Что ты несешь, бл**ь? Только потому, что я не играл в Серии А в последнее время? А то, что я сделал раньше, не считается? На**й тебя и Серию А.

Я обещаю, что размажу Серию А, когда подпишу контракт с клубом. Я размажу эту еб** в Серию А", - приводит слова Марио Football Italia.

Напомним, сейчас Балотелли находится в статусе свободного агента. Последним клубом итальянца был турецкий Адана Демирспор.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марио Балотелли Серия А

Статьи по теме

Дженоа Малиновского может усилиться скандальным форвардом Дженоа Малиновского может усилиться скандальным форвардом
Балотелли может вернуться в Серию А Балотелли может вернуться в Серию А
Фиорентина обыграла Милан в матче с тремя нереализованными пенальти Фиорентина обыграла Милан в матче с тремя нереализованными пенальти
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Испании, Португалии, поединок Украины в отборе на Евро
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Бокс13:55
Фьюри пообещал взять реванш у Усика
Киберспорт13:25
IEM Rio 2024: онлайн-трансляция матчей Heroic - Natus Vincere, FURIA - MOUZ
Лига наций13:24
"Мечта стала реальностью": Калюжный - о победном дебюте за сборную Украины в Лиге наций
Лига наций13:13
Украина - Чехия: прогноз на матч Лиги наций
Европа13:00
"Он убил меня": Мудрик рассмешил фанатов Челси реакцией на свой рейтинг в FC 25
Украина12:55
В аdidas рассказали, какой будет новая форма сборной Украины: Мы хотим показать единство
Киберспорт12:30
NaVi - HEROIC: онлайн-трансляция полуфинала IEM Rio 2024
Лига наций12:18
"У нас две игры": Ребров объяснил отсутствие Кабаева и Степаненко в заявке матча против Грузии
Лига наций12:10
Шевченко оценил победу Украины над Грузией
Европа11:50
"Размажу Серию А": Балотелли удивил дерзким заявлением
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK