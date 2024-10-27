Рой Кин: Меня начинает беспокоить менталитет Арсенала

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Рой Кин раскритиковал Арсенал.

Напомним, накануне "канониры" упустили победу против Ливерпуля, сыграв в ничью.

Кин заявил, что у него появляются вопросы к менталитету Арсенала, который не пытается выигрывать матчи.

"Меня начинает беспокоить менталитет Арсенала. Бывают моменты, когда они ведут в счете и, кажется, отходят назад и довольствуются счетом 2:1, вместо того чтобы забить третий гол.

Это было что-то вроде "давайте надеяться, что мы сможем выиграть со счетом 2:1", но когда ты играешь против таких хороших игроков, как Салах, они могут наказать тебя", – цитирует Кина BBC.

Ранее также тен Хаг пожаловался на неудачи Манчестер Юнайтед.

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