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Рой Кин: Меня начинает беспокоить менталитет Арсенала

Команда Артеты словно не стремится уверенно побеждать.
Сегодня, 22:06
Рой Кин / Getty Images
Рой Кин / Getty Images

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Рой Кин раскритиковал Арсенал.

Напомним, накануне "канониры" упустили победу против Ливерпуля, сыграв в ничью.

Кин заявил, что у него появляются вопросы к менталитету Арсенала, который не пытается выигрывать матчи.

"Меня начинает беспокоить менталитет Арсенала. Бывают моменты, когда они ведут в счете и, кажется, отходят назад и довольствуются счетом 2:1, вместо того чтобы забить третий гол.

Это было что-то вроде "давайте надеяться, что мы сможем выиграть со счетом 2:1", но когда ты играешь против таких хороших игроков, как Салах, они могут наказать тебя", – цитирует Кина BBC.

Ранее также тен Хаг пожаловался на неудачи Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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