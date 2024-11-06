Анчелотти: Те же проблемы остались после поражения от Барселоны

Главный тренер Реала Карло Анчелотти признал проблемы команды.

Напомним, что накануне мадридский клуб довольно неожиданно уступил Милану на своем поле.

Итальянский специалист признал, что на текущий момент команда потеряла баланс и имеет проблемы во всех линиях.

"Мы не увидели реакции, и те же самые проблемы остались после поражения от Барселоны.

Нам не хватает надежности в обороне, мы часто бываем несбалансированы в контратаках. Мы должны это исправить, мы должны быть более твердыми и отвоевывать мяч, несмотря ни на что, чтобы не быть такими хрупкими.

Это правда, что мы были неэффективны в атаке и не использовали свои шансы, но большой проблемой является отсутствие защитной структуры, Это базовые основы футбола, и мы просто обязаны что-то изменить, чтобы лучше защищаться", - цитирует Анчелотти Football Italia.

Напомним, что Реал впервые за 15 лет проиграл два домашних матча подряд, пропустив по три гола и более.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!