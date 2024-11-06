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Харгривз: Анчелотти придется кого-то выгнать

Команде нужно снова отыскать баланс.
Сегодня, 13:10
Оуэн Харгривз / Getty Images
Оуэн Харгривз / Getty Images

Бывший игрок Баварии и Манчестер Юнайтед Оуэн Харгривз прокомментировал сиутацию в Реале.

Напомним, накануне мадридцы неожиданно уступили Милану на Бернабеу.

Харгривз заявил, что в последних матчах Реал очень плох, и чтобы решить эту проблему, Анчелотти придется что-то радикально менять.

"Это точно головная боль. Даже для Карло с его опытом это будет сложно. Думаю, ему просто придется подстраиваться. Ему придется кого-то выгнать.

Они слишком открыты. Милан, Штутгарт, все ходили туда и имели больше мяча, чем Реал. Баланс нарушен на позиции Джуда Беллингема. Он все еще пытается найти свой путь в этом направлении.

В раздевалке и на трибунах будет много людей, которые жалуются, а это никогда не бывает хорошо в таком большом клубе, как Реал", - цитирует экс-игрока Eurosport.

Ранее также сам Анчелотти признал, что у команды нет баланса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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