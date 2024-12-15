"Важно не то, как ты поскользнулся": Puma отреагировала на выброшенные бутсы Кукурельи

В Puma прокомментировали эпизод, случившийся с защитником Челси Марком Кукурельей.

Напомним, в матче с Тоттенхэмом защитник дважды подскользнулся на своей половине поля и привез два гола в свои ворота. В перерыве защитник переобул бутсы Puma Future 8, а после матча показал фото с ними в мусорном ведре.

Официальный аккаунт Puma лишь некануне отреагировал на произошедшее.

Они опубликовали фото с Кукурельей возле знака, предупреждающего об опасности подскользнутся и подписали: "Важно не то, как ты поскользнулся, а то, как ты вернулся".

It’s not how you slip, it’s how you bounce back. @cucurella3 pic.twitter.com/hUTEAZTVvQ — PUMA Football (@pumafootball) December 14, 2024

Ранее также Челси сделал подарок болельщикам, поддержавшим клуб в Астане.

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