Мюнхенский хор: Игроки Баварии всей командой исполнили известную рождественскую песню
Немецкий клуб подошел к праздничным активностям масштабно.
Мюнхенская Бавария представила праздничное рождественское видео, в котором максимально задействовала своих футболистов.
Игроки немецкого клуба выстроились, как для командной фотосессии, создав своеобразный хор, и в честь Рождества все вместе исполнили известную композицию "Jingle Bells".
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Соответствующее видео "ротен" опубликовали у себя в социальных сетях.
Напомним, что в последнем перед зимним перерывом матче Бавария "уничтожила" РБ Лейпциг после быстрого обмена голами.
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