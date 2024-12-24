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Мюнхенский хор: Игроки Баварии всей командой исполнили известную рождественскую песню

Немецкий клуб подошел к праздничным активностям масштабно.
Сегодня, 17:45
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

Мюнхенская Бавария представила праздничное рождественское видео, в котором максимально задействовала своих футболистов.

Игроки немецкого клуба выстроились, как для командной фотосессии, создав своеобразный хор, и в честь Рождества все вместе исполнили известную композицию "Jingle Bells".

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Соответствующее видео "ротен" опубликовали у себя в социальных сетях.

Напомним, что в последнем перед зимним перерывом матче Бавария "уничтожила" РБ Лейпциг после быстрого обмена голами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария рождество

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