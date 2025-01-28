Боруссия Д вернула полузащитника из аренды в Вольфсбурге

"Черно-желтые" экстренно отреагировали на травму своего другого игрока.

Дортмундская Боруссия досрочно вернула из Вольфсбурга полузащитника Салиха Озджана, который выступал за "волков" на правах аренды.

Об этом сообщает официальный сайт "черно-желтых".

Решение о возвращении 27-летнего футболиста было принято из-за травмы Феликса Нмечи. Хавбек получил повреждение колена в предыдущем туре Бундеслиги против Вердера (2:2) и выбыл на несколько недель.

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Изначально арендное соглашение Озджана с Вольфсбургом было рассчитано до конца нынешнего сезона. В составе "волков" турецкий полузащитник провел в текущей кампании 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Напомним, что ближайший матч Боруссия Дортмунд проведет в среду, 29 января, встретившись дома в заключительном туре основной стадии Лиги чемпионов с донецким Шахтером.

Ранее Нури Шахин прокомментировал свою отставку из Боруссии Дортмунд.

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