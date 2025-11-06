iSport.ua
Динамо определилось со стартовым составом на матч против Зриньски

"Бело-синие" сыграют против боснийцев в третье туре Лиги конференций.
Вчера, 21:12       Автор: Игорь Мищук
Динамо сыграет со Зриньски / Getty Images
Динамо сыграет со Зриньски / Getty Images

В четверг, 6 ноября, Динамо проведет матч против боснийского Зриньски в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций.

Поединок состоится в польском Люблине и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Читай также: Динамо - Зрински: прогноз на матч Лиги конференций

Перед матчем главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский объявил стартовый состав своей команды.

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Тиаре, Михавко, Пихаленок, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Шола, Герреро.

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Яцык, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Буртник, Рубчинский, Торрес, Караваев, Дубинчак, Блэнуцэ.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Зриньски.

