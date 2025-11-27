iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Крыськив и Назарина в старте Шахтера на Шемрок Роверс

Арда Туран определился с составом.
27 ноября, 21:27       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / ФК Шахтер
Шахтер / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер объявил стартовую одиннадцатку на 4-й тур Лиги конференций. В рядах отечественного гранда против ирландского Шемрок Роверс выйдут 5 украинцев и 6 легионеров.

Впервые в нынешнем сезоне еврокубков на поле появится хавбек Дмитрий Крыськив. Компанию ему в центре поля составит Егор Назарина. Позади – пара центрбеков-украинцев в составе Валерия Бондаря и Николая Матвиенко.

На острие атаки будет играть Кауан Элиас. Из глубины ему помогут Лукас Феррейра, Изаки Силва и Невертон. Полный стартовый состав Шахтера: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Назарина – Феррейра, Крыськив, Изаки, Невертон – Элиас.

Обновление от 21:45. Дмитрий Ризнык почувствовал дискомфорт во время разминки. Основной голкипер не поможет "горнякам". Вместо него сыграет Кирилл Фесюн.

К слову, накануне Арда Туран раздал комплименты футболистам Шемрок Роверс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

"Завидовал ему": Тренер Шахтера отреагировал на увольнение Шовковского "Завидовал ему": Тренер Шахтера отреагировал на увольнение Шовковского
Названы лучшие игроки матча Шэмрок Роверс – Шахтёр Названы лучшие игроки матча Шэмрок Роверс – Шахтёр
Голы Элиаса и Назарины в победе Шахтера над Шемрок Роверс - видеообзор поединка Голы Элиаса и Назарины в победе Шахтера над Шемрок Роверс - видеообзор поединка
Шахтер переиграл Шемрок Роверс Шахтер переиграл Шемрок Роверс

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира
НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK