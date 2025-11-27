Крыськив и Назарина в старте Шахтера на Шемрок Роверс

Донецкий Шахтер объявил стартовую одиннадцатку на 4-й тур Лиги конференций. В рядах отечественного гранда против ирландского Шемрок Роверс выйдут 5 украинцев и 6 легионеров.

Впервые в нынешнем сезоне еврокубков на поле появится хавбек Дмитрий Крыськив. Компанию ему в центре поля составит Егор Назарина. Позади – пара центрбеков-украинцев в составе Валерия Бондаря и Николая Матвиенко.

На острие атаки будет играть Кауан Элиас. Из глубины ему помогут Лукас Феррейра, Изаки Силва и Невертон. Полный стартовый состав Шахтера: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Назарина – Феррейра, Крыськив, Изаки, Невертон – Элиас.

Обновление от 21:45. Дмитрий Ризнык почувствовал дискомфорт во время разминки. Основной голкипер не поможет "горнякам". Вместо него сыграет Кирилл Фесюн.

К слову, накануне Арда Туран раздал комплименты футболистам Шемрок Роверс.

