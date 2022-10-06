Продолжит ли Днепр-1 победное шествие в Лиге конференций?: анонс и прогноз на матч против представителя Лихтенштейна

В четвер, 6 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 зіграє з Вадуцом (Ліхтенштейн).

Дніпровський клуб має можливість набрати чергові три бали, які значно підвищать шанси команди вийти в плей-офф, однак суперник має своє бачення на цей поєдинок.

Дніпро-1 – Вадуц

Четвер, 6 жовтня, 19:45

Стадіон: Кошица (Словаччина)

Арбітр: Фран Йовіч (Хорваті)

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Слідкувати за подіями поєдинку можна буде на ISPORT завдяки текстовій онлайн-трансляції.

Результати команд в сезоні

Дніпровський клуб феноменально розпочав свій сезон в чемпіонаті України: чотири матчі та чотири перемоги, а тому Дніпро-1 йде в лідерах, пропустивши вперед лише Шахтар, завдяки тому, що у він відіграв на один матч більше.

В Лізі конференцій команда опинилась, адже не зуміла пробитися в груповий етап Ліги Європи. Тому Дніпро-1 розпочав шлях в третьому єврокубковому турнірі по значимості. Розпочалось все з поразки від АЗ (0:1), але далі був обіграний Аполлон (3:1), тому шанси на вихід в плей-офф існують.

Вадуц також вперше виступає в єврокубках, як і Дніпро. Він пройшов кваліфікацію, потрапивши до Ліги конференцій. На рахунку представника Ліхтенштейну одна нічия з Аполлоном та поразка від АЗ.

Смуга невдач переслідує Вадуц у чемпіонаті Швейцарії (так-так, вони там грають) – дев’ять ігор – чотири нічиї та п’ять поразок. Тому цей сезон – без перемог.

Цікаві факти

Дніпро-1 та Вадуц вперше грають на стадії групового етапу в єврокубках;

Дніпро-1 та Вадуц – два дебютанти із дев’яти у всіх єврокубкових турнірах;

В минулому турі Дніпро-1 вперше переміг в єврокубках (Аполлон – 3:1);

В минулому сезоні Вадуц в 48-й раз виграв Кубок Ліхтенштейну;

Влітку Дніпро-1 очолив Олександр Кучер;

В сезоні-2003/04 Вадуц двічі програв Дніпро у відборі Ліги Європи, а в сезоне-1992/93 дебютував у попередньому раунді Кубка володарів Кубків, де двічі поступився Чорноморцю (0:5 та 1:7);

Вадуц не перемагав протягом семи єврокубкових матчів на виїзді, але зробив це тричі поспіль у відборі. Переможна серія перервалася у другому турі в Алкмарі.

Прогноз

Дніпро-1 здивував тим, що переміг Аполлон дуже впевнено, хоч і не був фаворитом зустрічі. Підопічні Олександра Кучера з кожним днем все більше привертають увагу, адже у відборі Ліги Європи – команда була сирою. Зараз ми бачимо, що колектив росте та робить нові кроки до реалізації своїх цілей.

Вадуц – це невідомий колектив для українців, хоч раніше він грав з представниками України, але це потужний представник Ліхтенштейну.

Звичайно, порівнюватися на нього не потрібно, а тому фаворитом виступає Дніпро-1. Він грає краще, розвивається та має переможну серію, яка не перерветься в цьому матчі. Прогнозуємо, що Дніпро-1 переможе, але це буде не дуже яскраво, але впевнено.

Прогноз ISPORT.ua: перемога Дніпра-1

Дмитро Данець