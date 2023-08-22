iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Днепра-1: Спартак Трнава - амбициозный клуб, но мы тоже будем стремиться к победе

Украинская команда встретится со словацким соперником в квалификации Лиги конференций.
Вчера, 23:58
Валерий Городов / СК Днепр-1
Валерий Городов / СК Днепр-1

Исполняющий обязанности главного тренера Днепра-1 Валерий Городов, временно сменивший покинувшего занимаемую должность Александра Кучера, поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против словацкого Спартака из Трнавы.

Поединок состоится в среду, 23 августа, в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Читай также: Спартак Трнава - Днепр-1: прогноз на матч квалификации Лиги конференций

"В команде вполне нормальная атмосфера. Что касается нового главного тренера, то все эти вопросы к руководству клуба. Для нас на этот момент важна только завтрашняя игра. Сейчас и здесь.

Мы знаем, что Спартак - это амбициозный клуб. Там есть опытные и квалифицированные футболисты, определяющие игру команды. С другой стороны, мы тоже будем стремиться к победе. Полагаю, что завтра будет интересная игра.

Отставка Александра Кучера? Это футбол. Выигрывает команда, а проигрывает тренер.

Выступления в европейских турнирах - это для нас опыт игры в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Надеюсь, что будем играть в группе Лиги Конференций", - приводит слова Городова официальный сайт Днепра-1.

Напомним, на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция матча Спартак Трнава - Днепр-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Валерий Городов

Статьи по теме

УПЛ: расписание пятого тура УПЛ: расписание пятого тура
Днепр-1 ведет переговоры с иностранцем, который заменит Кучера на посту тренера Днепр-1 ведет переговоры с иностранцем, который заменит Кучера на посту тренера
Днепр-1 - Оболонь 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Днепр-1 - Оболонь 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Днепр-1 сенсационно уступил Оболони Днепр-1 сенсационно уступил Оболони
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс01:08
"Вывести из зоны комфорта и сломать": Тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком
Европа00:47
Фанаты Малаги "подписали" для клуба случайного человека
Бокс00:34
"С уважением отношусь к Дюбуа": Усик оценил своего ближайшего соперника
Европа00:26
МЮ подпишет вратаря сборной Турции
Лига Чемпионов00:05
Лига чемпионов: Ракув Кочергина уступил Копенгагену, Рейнджерс и ПСВ выдали результативную ничью
Вчера, 23:58
Лига конференций23:58
Тренер Днепра-1: Спартак Трнава - амбициозный клуб, но мы тоже будем стремиться к победе
Европа23:45
Мбаппе стал третьим вице-капитаном ПСЖ
Европа23:19
"Твое время еще придет": фанаты Арсенала пообщались с Мудриком
Теннис23:05
Ястремская успешно стартовала в квалификации US Open
Теннис22:50
Байндль обыграла первую сеяную в стартовом раунде турнира в Чикаго
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK