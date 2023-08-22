Тренер Днепра-1: Спартак Трнава - амбициозный клуб, но мы тоже будем стремиться к победе

Исполняющий обязанности главного тренера Днепра-1 Валерий Городов, временно сменивший покинувшего занимаемую должность Александра Кучера, поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против словацкого Спартака из Трнавы.

Поединок состоится в среду, 23 августа, в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского и начнется в 19:30 по киевскому времени.

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"В команде вполне нормальная атмосфера. Что касается нового главного тренера, то все эти вопросы к руководству клуба. Для нас на этот момент важна только завтрашняя игра. Сейчас и здесь.

Мы знаем, что Спартак - это амбициозный клуб. Там есть опытные и квалифицированные футболисты, определяющие игру команды. С другой стороны, мы тоже будем стремиться к победе. Полагаю, что завтра будет интересная игра.

Отставка Александра Кучера? Это футбол. Выигрывает команда, а проигрывает тренер.

Выступления в европейских турнирах - это для нас опыт игры в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Надеюсь, что будем играть в группе Лиги Конференций", - приводит слова Городова официальный сайт Днепра-1.

Напомним, на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция матча Спартак Трнава - Днепр-1.

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