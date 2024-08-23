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Твердохлеб - о поражении Кривбасса Бетису в Лиге конференций: Это одна из лучших команд Испании

Украинец нашел позитив в проигранном матче против сильного соперника.
Сегодня, 11:46
Егор Твердохлеб
Егор Твердохлеб

Криворожский Кривбасс проиграл испанскому Бетису в первом матче квалификации в основной этап Лиги конференций, пропустив по голу в каждом из таймов.

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Полузащитник криворожцев Егор Твердохлеб подвел итоги проигранного матча, заявив, что Бетис - одна из сильнейших команд в Испании:

"Сыграли против сильного соперника. Это одна из лучших команд Испании, я считаю. Было интересно сыграть с Бетисом и увидеть свои возможности по сравнению с нами".

Для нас это неоценимый опыт. Уверен, эта игра даст нам свои плюсы и в чемпионате Украины мы сможем выглядеть еще увереннее.

В чем делал акцент Юрий Вернидуб в перерыве? Говорил то же, что и перед игрой. Просил нас быть еще более уверенными, верить в свои силы и играть раскрепощенно.

Относительно поддержки украинских болельщиков на трибунах в Кошице... Большое спасибо им. Они постоянно гнали нас вперед, мы это чувствовали. Большой им поклон за горячую поддержку", - приводит слова Твердохлеба пресс-служба Кривбасса.

Напомним, ответный матч между Кривбассом и Бетисом запланирован на четверг, 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Кривбасс ФК Бетис Егор Твердохлеб

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