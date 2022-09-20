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Ярмоленко: Надеемся, что победим Шотландию, но понимаем, что будет тяжело

Лидер сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций.
Сегодня, 22:10
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images
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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал предстоящую выездную встречу с Шотландией в Лиге наций.

"Воспоминания о предыдущих поединках, которые были на этом стадионе, очень положительные. Однако это уже история. Сейчас мы настраиваемся на новую игру, на новый бой. Сконцентрировано готовимся к завтрашнему матчу.

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Мы думаем о том, чтобы выиграть этот матч. Ты всегда должен думать об этом, если играешь в футбол. Конечно, мы знаем, что Шотландия - сильная команда. Однако у нас есть собственный план на игру, концентрируемся. Мы знаем, как играть. Надеемся, что победим, но понимаем, что будет тяжело.

Мы хотим своей игрой приносить нашим болельщикам, украинцам хоть какую радость. Мы играем сейчас за наших людей, за всех тех, кто сейчас в Украине и хочет просто отвлечься от войны. Мы должны сделать так, чтобы у украинцев появилась хотя бы маленькая улыбка на лице хотя бы на 90 минут", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Матч Лиги наций Шотландия - Украина состоится в среду, 21 сентября, в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги наций Шотландия - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Шотландии Андрей Ярмоленко Лига наций
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