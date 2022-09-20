Вратарь сборной Шотландии: Постараемся обыграть Украину

Вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон прокомментировал будущий матч Лиги наций против Украины.

"В прошлый раз матчи сборной разочаровали нас. Тогда было много уставших футболистов. Некоторые сыграли 50-60 игр до этого, и невозможно продемонстрировать самый высокий уровень после столь тяжелого сезона.

Было несколько человек, разочаровавшихся в прошлом сезоне. Как бы нам ни хотелось, физически невозможно было быть в тонусе.

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Надеюсь, что сейчас мы в лучшем положении. Будем пытаться выйти на чемпионат Европы. Матч с Украиной - хорошее противостояние. Мы постараемся обыграть Украину, и если сделаем это, то сможем попасть в плей-офф", - цитирует Гордона Daily Record.

Напомним, что матч Лиги наций Шотландия - Украина состоится в среду, 21 сентября, в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги наций Шотландия - Украина.