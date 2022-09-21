Тренер сборной Шотландии: Наши болельщики теперь будут знать, что сборная Украины - хорошая команда

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался по поводу будущего домашнего матча Лиги наций против Украины.

"Думаю, шотландские болельщики теперь будут знать, что сборная Украины - хорошая команда. Я уверен, что соперник сыграет на том же уровне. Я жду от своей команды возвращения на тот уровень, что мы можем демонстрировать - тогда увидим, каким будет результат.

Думаю, они знали, чего ожидать в предыдущем матче, просто мы не отвечали своим стандартам. Надеюсь, на этот раз это сделаем.

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Я просто почувствовал, что летом мы немного застопорились. Хотим снова получить положительный импульс. Надеюсь, это случится уже в среду.

Лига наций важна, потому что мы квалифицировались на Евро-2020 через этот турнир. Кроме того, если у нас будет хорошая неделя, то можем быть сеяными при жеребьевке квалификации Евро-2024 в октябре. Поэтому для нас это важное соревнование", - приводит слова Кларка Sky Sports.

Матч Лиги наций Шотландия - Украина состоится в среду, 21 сентября, в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги наций Шотландия - Украина.