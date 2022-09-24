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Саутгейт: Игра сборной Англии была шагом в правильном направлении, но из-за результата реакция такой не будет

Наставник английской команды прокомментировал понижение в классе в Лиге наций.
Сегодня, 07:57
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поражении Италии (0:1) в Лиге наций и вылете из высшего дивизиона турнира.

"Трудно быть очень критическим к нашей игре. Мы больше владели мячом, больше били, чаще били в створ ворот. Я считаю, что наша игра была шагом в правильном направлении, но я вполне понимаю, что из-за результата реакция не будет такой.

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Трудно объяснить, почему мы не забиваем. Мы входим в правильные зоны. У нас были моменты, когда нам чуть-чуть не хватило качества последнего паса.

Я понимаю, что фанаты реагируют на результат. Это вполне понятно. Мы всегда хотим показать такую ​​игру, которая удовлетворит наших болельщиков", - приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги наций Италия - Англия (1:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии сборная Италии Лига наций Гарет Саутгейт
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