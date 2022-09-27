На матче Украина - Шотландия ожидается аншлаг

Стадион на матче Украина - Шотландия должен быть заполнен / Getty Images

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет с Шотландией в заключительном матче группового раунда Дивизиона B Лиги наций.

Поединок состоится в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, на предстоящем противостоянии национальных команд ожидается аншлаг - стадион, где пройдет матч, вмещает чуть более 15 тысяч зрителей.

Читай также: Украина - Шотландия: Анонс и прогноз матча Лиги наций

При этом шотландскую сборную будут поддерживать около трех тысяч болельщиков.

Напомним, что в заключительном матче группы Лиги наций украинцы и шотландцы разыграют путевку в Дивизион А. Сейчас украинская национальная команда с десятью очками занимает второе место в квартете и отстает от соперника на два балла.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Украина - Шотландия.