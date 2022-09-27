Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против Шотландии
Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет с Шотландией в последнем матче группового раунда Дивизиона B Лиги наций.
Поединок состоится в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Читай также: Украина - Шотландия: Анонс и прогноз матча Лиги наций
Перед игрой стало известно, что в номинально домашнем матче сборная Украины сыграет в гостевом комплекте формы.
Украинская национальная команда выйдет на поле в синем варианте формы. Вратарь сыграет в экипировке красного цвета.
Напомним, что в заключительном матче группы Лиги наций украинцы и шотландцы разыграют путевку в Дивизион А. Сейчас украинская национальная команда с десятью очками занимает второе место в квартете и отстает от соперника на два балла.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Украина - Шотландия.
Источник: УАФ