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Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против Шотландии

Украинцы и шотландцы встретятся в заключительном матче группы Лиги наций.
Сегодня, 15:58
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images
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Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет с Шотландией в последнем матче группового раунда Дивизиона B Лиги наций.

Поединок состоится в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Перед игрой стало известно, что в номинально домашнем матче сборная Украины сыграет в гостевом комплекте формы.

Украинская национальная команда выйдет на поле в синем варианте формы. Вратарь сыграет в экипировке красного цвета.

Источник: УАФ

Напомним, что в заключительном матче группы Лиги наций украинцы и шотландцы разыграют путевку в Дивизион А. Сейчас украинская национальная команда с десятью очками занимает второе место в квартете и отстает от соперника на два балла.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Украина - Шотландия.

Источник: УАФ

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