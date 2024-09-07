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Доннарумма озвучил неожиданную причину пропущенного гола от Франции на 13-й секунде

Итальянцы накануне позволили французам забить самый быстрый мяч в истории их сборной.
Сегодня, 14:59
Доннарумма пропустил от Барколя / Getty Images
Доннарумма пропустил от Барколя / Getty Images

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о пропущенном на 13-й секунде голе в матче Лиги наций с Францией (3:1), который стал самым быстрым в истории "Ле Бле".

По его словам, причиной взятия ворот стала не только потеря мяча защитником, но и то, что сам вратарь не успел как следует надеть перчатки после выполнения своих предматчевых капитанских обязанностей, а арбитр не убедился в его готовности.

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"Я еще не был готов, даже нормально не надел перчатки. Я попросил рефери подождать от меня сигнала, чтобы начать матч. Так делают все судьи.

Впрочем, и с нашей стороны это было не очень умно. Мяч был наш, мы могли подождать несколько лишних секунд. Мы хорошо среагировали после этого, в целом великолепная игра", - приводит слова Доннаруммы TMW со ссылкой на Rai.

Ранее главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти высказался о возвращении скандально известного Сандро Тонали.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии сборная Франции Джанлуиджи Доннарумма

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