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Тренер сборной Чехии определился с составом на матчи с Албанией и Украиной

Украинцы и чехи проведут поединок Лиги наций 14 октября.
Сегодня, 00:58
Сборная Чехии / Getty Images
Сборная Чехии / Getty Images

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек огласил состав на ближайшие матчи Лиги наций против Албании и Украины.

В национальную команду были вызваны 24 игрока, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

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Состав сборной Чехии:

Вратари: Матей Коварж (Байер, Германия), Антонин Кински (Славия), Мартин Едличка (Виктория).

Защитники: Ладислав Крейчи (Жирона, Испания), Владимир Цоуфал (Вест Хэм, Англия), Давид Зима, Томаш Холеш (оба - Славия), Матей Ринеш, Мартин Витик, Ярослав Зелены (все - Спарта).

Полузащитники: Вацлав Черны (Рейнджерс, Шотландия), Томаш Соучек (Вест Хэм, Англия), Алекс Крал (Эспаньол, Испания), Лукаш Черв, Лукаш Калвач, Павел Шульц (все - Виктория), Ондржей Лингр, Лукаш Провод (оба - Славия).

Нападающие: Томаш Чванчара (Боруссия Д, Германия), Адам Гложек (Хоффенхайм, Германия), Ян Кухта (Мидтьюлланн, Дания), Томас Хоры (Славия), Васил Кушей (Млада Болеслав), Ян Климент (Сигма).

Сборная Чехии 11 октября проведет домашний матч Лиги наций с Албанией, а 14 октября во Вроцлаве встретится с Украиной. Во втором туре чехи уже обыграли украинцев со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко и Сваток заменят Цыганкова и Миколенко в заявке сборной Украины.

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