"Должны показать другой уровень": Ребров оценил настрой игроков на матч с Грузией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч третьего тура групповой стадии Лиги наций против Грузии.

Наставник "сине-желтых" заверил, что игроки понимают ответственность поединков за национальную команду.

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"Мы проиграли два первых поединка. Конечно, мы должны показать другой уровень, другую веру в результат. Говоря о Лиге наций, она пришла на смену товарищеским матчам, когда тренерам было легче проверять кандидатов. Теперь эти игры официальные. Игроки понимают, что каждый матч на уровне национальной сборной - большое событие для нашей страны. В следующих двух матчах мы не можем говорить только о результате, но и должны говорить о желании, упорстве, о том, как мы играем за страну. Для меня Лига наций - это больше подготовка к квалификации. Но, конечно, этот турнир также дает шанс попасть в плей-офф отбора на чемпионат мира.

Я не могу сказать, что мы не хотели выиграть два предыдущих матча. Если вспомнить игру против Чехии, то нанесли 20 ударов по воротам, а не только контролировали мяч. К примеру, мы анализировали матчи Евро, когда команды пробивали 15-16 раз и выигрывали. К сожалению, мы уступили, но пытались победить. Да, мы проиграли две игры, но мы смотрим вперед. Конечно, завтра мы будем пытаться выиграть матч против Грузии, показать наш уровень", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Сборная Украины 11 октября в Познани проведет матч Лиги наций против Грузии, а 14 октября во Вроцлаве встретится с Чехией. Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Грузия.

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