Степаненко: Попадание в сборную Украины - это достижение, и так должно быть для каждого

Опытный полузащитник рассказал об ответственности, с которой игроки сталкиваются в расположении сборной.

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко присоединился к главному тренеру Сергею Реброву на пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций против сборной Грузии.

Там украинец рассказал, что в свои 35 лет его отношение к вызову в расположение национальной сборной никак не поменялось.

"Когда я впервые попал в сборную Украины, даже в молодежную, то для меня это было большим достижением. Так должно быть для любого футболиста. Когда у меня раньше были травмы, я с ними приезжал в сборную и пытался помочь команде", - цитирует украинца официальный сайт УАФ.

"И в 35 лет мое отношение к национальной сборной не изменилось. Это должен понимать каждый болельщик, функционер, игрок. Все находящиеся здесь футболисты сборной максимально отдаются команде".

Если у тебя есть шанс сыграть, ты ежедневно выходишь и работаешь на тренировках и после них, чтобы быть готовым. Каждый игрок сборной Украины так готовится, чувствует ответственность перед своей страной, отдаст все на поле, чтобы наши болельщики были довольны командой. Поэтому неправда, что футболисты сборной Украины не хотят играть, не отдаются. Все, кто сюда приезжает — люди, максимально ответственные и максимально желающие помочь нашей стране.

Источник: Getty Images

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Тарас также ответил на вопрос об игроках грузинской сборной, в частности о тех, с кем он пересекался в составе Шахтера (Иракли Азарови, Георгий Гочолейшвили, Давид Хочолава).

"Что касается перечисленных вами игроков, то они очень хорошие люди, их человеческие качества на высоком уровне. Мы с ними очень хорошо общаемся, это классные футболисты".

"Сборная Грузии – сильный, боеспособный, сыгранный коллектив. Есть очень качественные футболисты, которые играют в классных командах. Грузия – лидер нашей группы на данный момент. Поэтому мы очень тщательно готовимся, будем стараться добиться хорошего для нас результата".

Ранее главный тренер сорной Украины Сергей Ребров объяснил, почему он решил не вызывать Андрея Ярмоленко на предстоящие матчи Лиги наций против Грузии и Чехии.

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