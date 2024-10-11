iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Это тяжелое бремя": легенда Милана похвалила сына за дебютный вызов в сборную Италии

Паоло Мальдини на личном примере знает, каково выступать в тени великого отца.
Сегодня, 13:59
Даниэль и Паоло Мальдини / Getty Images
Даниэль и Паоло Мальдини / Getty Images

Хавбек Монцы Даниэль Мальдини впервые в карьере получил вызов в сборную Италии.

Этот факт растрогал его отца Паоло Мальдини, легенду Милана. Перед стартом матча против Бельгии (2:2), великий итальянский защитник похвалил сына.

Читай также: Мората рассказал о проблемах с депрессией и лечении от нее

"Даниэль всегда много работал, и сегодня он заслужил эту возможность. Он, несомненно, обладает несвойственным качеством в ударах, умении читать игру, да и физически он вырос".

"Нелегко носить эту фамилию, ему придется быть сильным в этом деле", - приводит слова Мальдини-старшего SempreMilan.

Напомним, что минувшим летом Даниэль Мальдини перешел в Монцу на правах свободного агента из Милана.

Однако у "россонери" остается приоритетное право выкупить 23-летнего игрока, который отметился одним голом и одним ассистом в восьми матчах сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии Паоло Мальдини Даниэль Мальдини

Статьи по теме

Ушел из жизни лучший бомбардир ЧМ-1990 Ушел из жизни лучший бомбардир ЧМ-1990
Доннарумма озвучил неожиданную причину пропущенного гола от Франции на 13-й секунде Доннарумма озвучил неожиданную причину пропущенного гола от Франции на 13-й секунде
Италия в гостях одержала волевую победу над Францией Италия в гостях одержала волевую победу над Францией
Сын легендарного футболиста подписал контракт с середняком Серии А Сын легендарного футболиста подписал контракт с середняком Серии А
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией, матчи Германии, Нидерланд и Швеции
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Формула 115:41
Мерседес подготовил существенное обновление болида для Гран-при США
Европа15:08
Милан работает над продлением контрактов с тремя игроками
Лига наций14:50
Травмированные Родри и Карвахаль посетили сборную Испании - трогательные кадры
Европа14:41
Зинченко попал в ТОП-10 инвертированных фулбеков в истории по версии GiveMeSport
Лига наций14:20
Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Бокс14:00
"Тебя ждет много боли": Майк Тайсон пригрозил Полу, шокировав своими тренировками
Лига наций13:59
"Это тяжелое бремя": легенда Милана похвалила сына за дебютный вызов в сборную Италии
Европа13:42
Мората рассказал о проблемах с депрессией и лечении от нее
Киберспорт13:35
NaVi сыграют с россиянами в четвертьфинале IEM Rio 2024: онлайн-трансляция матча
Киберспорт13:15
NaVi победили Infinity в нижней сетке PGL Wallachia Season 2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK