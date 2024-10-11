"Это тяжелое бремя": легенда Милана похвалила сына за дебютный вызов в сборную Италии

Паоло Мальдини на личном примере знает, каково выступать в тени великого отца.

Хавбек Монцы Даниэль Мальдини впервые в карьере получил вызов в сборную Италии.

Этот факт растрогал его отца Паоло Мальдини, легенду Милана. Перед стартом матча против Бельгии (2:2), великий итальянский защитник похвалил сына.

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"Даниэль всегда много работал, и сегодня он заслужил эту возможность. Он, несомненно, обладает несвойственным качеством в ударах, умении читать игру, да и физически он вырос".

"Нелегко носить эту фамилию, ему придется быть сильным в этом деле", - приводит слова Мальдини-старшего SempreMilan.

Напомним, что минувшим летом Даниэль Мальдини перешел в Монцу на правах свободного агента из Милана.

Однако у "россонери" остается приоритетное право выкупить 23-летнего игрока, который отметился одним голом и одним ассистом в восьми матчах сезона-2024/25.

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