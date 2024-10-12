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"Эти три очка очень полезны": Мудрик оценил победу над Грузией

Автор единственного гола в матче поделился впечатлениями от успешного выступления.
Сегодня, 16:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над Грузией в матче Лиге наций.

Накануне игрок стал автором единственного забитого мяча в поединке, а украинская национальная команда набрала первые очки на групповом этапе.

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"Перед матчем с Грузией было много критики, эксперты обсуждали команду, тренерский штаб, футболистов. Все вспоминали о том, что Грузия разгромила Чехию, мы в свою очередь последний проиграли, поэтому против Грузии, мол, можем не выходить. Хочу поблагодарить тех болельщиков, которые поддерживают команду всегда, несмотря на результат, поскольку игры бывают как хорошие, так и плохие.

В этот раз, учитывая, как коллектив настроился на поединок, как выкладывался на поле, мы заслужили эту победу.

Гол? Мы отобрали мяч, я обвел нескольких соперников и зряче пробил. Рад принести победный результат всей Украине. А для команды эти три очка очень полезны", - цитирует Мудрика официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Украина - Грузия (1:0).

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