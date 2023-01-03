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Футбол

Друг Роналду получил крупную сумму за организацию перехода Криштиану в Ан-Наср

Португалец оказался в Саудовской Аравии благодаря близкому знакомому.
Сегодня, 13:14
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перебрался в Ан-Наср из Саудовской Аравии.

Как сообщает Marca, друг португальского футболиста получил крупную выплату за трансфер игрока в клуб.

По информации источника, трансфером Роналду занимался не агент игрока Жорже Мендеш, а персональный менеджер и друг Криштиану - Рикарду Регуфе.

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За организацию перехода Регуфе получил комиссию около 30 млн евро.

Напомним, 37-летний футболист перебрался в Ан-Наср на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в аренду в клуб АПЛ при определенном условии.

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