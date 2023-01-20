Роналду оценил свой дубль в матче против ПСЖ

Португалец доволен тем, что вернулся на футбольное поле.

В четверг, 19 января, в рамках Winter Tour 2023 состоялся поединок между французским ПСЖ и сборной звезд саудовских Ан-Насра и Аль-Хиляля.

Победителем встречи стал французский клуб, однако лучшим игроком был признан Криштиану Роналду, который оформил дубль.

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После поединка португалец в Instagram опубликовал пост, в котором подвел итоги противостояния.

"Я так рад возвращению на поле и забитым голам! И было приятно повидать некоторых старых друзей!", - написал Роналду.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.