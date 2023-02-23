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С саблей наголо: Роналду предстал в необычном образе в Саудовской Аравии

Звездный португалец принял участие в праздновании дня основания государства.
Сегодня, 13:55
Криштиану Роналду во время праздника / instagram.com/AlNassr_FC
Криштиану Роналду во время праздника / instagram.com/AlNassr_FC

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду во время национального праздника в Саудовской Аравии приобщился к местной культуре.

38-летний футболист поучаствовал в праздничном мероприятии, посвященному дню основания государства. Во время церемонии португалец облачился в национальную одежду и немного поразмахивал саблей, исполняя традиционный танец.

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"Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Для меня было особенным опытом принять участие в празднике вместе с Ан-Насром", - написал Роналду в Instagram.

Также в праздновании приняли участие другие футболисты и главный тренер Ан-Насра Руди Гарсия.

Отметим, что на данный момент португальский форвард провел за аравийскую команду пять матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду перебрался в особняк после того, как пожил в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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